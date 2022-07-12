Майя Санду: Что мы будем делать, если на нас нападет Россия?

Президент Молдовы Майя Санду отметила важность укрепления вооруженных сил страны, объяснив это в частности возможностью агрессивных действий России. Об этом Санду заявила в интервью телеканалу Moldova 1.

"Если Россия попытается однажды напасть на нас, что мы будем делать? Мы пошлем армию с мотыгами на самолеты, чтобы себя защитить. Мы не хотим ни на кого нападать, мы не хотим, чтобы кто-то нас втягивал в войну, но это реальность, к которой мы должны готовиться", – сказала она.

Президент Молдовы подчеркнула, что будет делать все, чтобы в стране продолжался мир.

"Давайте поддерживать в стране мир. До сих пор нам это удавалось и, я надеюсь, удастся и дальше. Это правда, что это зависит не от нас. Это зависит от сопротивления Украины, и мы должны сказать, что Украина очень смелая", - отметила Санду.