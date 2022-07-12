Генсек ООН не верит в скорый мир в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пока не видит возможности заключения мирного соглашения по ситуации на Украине. При этом он отметил, что сегодняшняя встреча российской и украинской делегаций, которая прошла в Стамбуле, продемонстрировала, что «стороны могут вести конструктивный диалог».

«Но я пока не вижу предпосылок для мирного соглашения. Но в том, что касается достижения мира, нам предстоит пройти еще очень долгий путь», – сказал генсек ООН по итогам встречи.

Господин Гутерриш добавил, что прогресс на переговорах по вопросу экспорта украинского зерна в Стамбуле «невозможно переоценить», он «критически важен для решения кризиса продовольствия».