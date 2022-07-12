Украина просит у США дальнобойные ракеты

Украина ведет переговоры с представителями США о предоставлении ракет большей дальности для HIMARS. Сейчас у ВСУ на вооружении ракеты, которые способны поражать на дистанции до 70 километров. Об этом сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский в эфире телемарафона «Единые новости».

"На всех уровнях наше государство ведет переговоры с представителями США о необходимости предоставления нам ракет большей дальности для HIMARS. Сейчас мы имеем до 70 км, а в целом эти ракеты различной модификации способны поражать объекты врага на большей глубине. Поэтому, я думаю, что есть все шансы пробить это и получить дальнобойные ракеты", - отметил Вениславский.