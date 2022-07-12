В России в шесть раз уменьшилось число мигрантов из Узбекистана

Организованный набор трудовых мигрантов из Узбекистана в Россию по сравнению с прошлым годом сократился с начала 2022-го почти в шесть раз. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство по внешней миграции при Министерстве занятости и труда республики.

По данным ведомства, работать в Россию через оргнабор с начала года выехали 3 тыс. 906 узбекистанцев, тогда как в первые шесть месяцев прошлого года в РФ с этой же целью въехали 22 тыс. 116 граждан Узбекистана.

Ранее сообщалось, что с января по июнь 2022 года в Узбекистан из-за рубежа вернулись около 370 трудовых мигрантов – в 2,2 раза больше по сравнению с прошлым годом.