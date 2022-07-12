Президент Сербии: с Россией воюет весь Запад

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что конфликт на Украине – мировая война, в которой Запад воюет против России с помощью украинских солдат. Такое заявление он сделал в среду в интервью на телеканале TV Pink.

"Мы должны понимать, что в условиях, когда идет мировая война, оставьте разговоры о том, что это региональная или локальная война. Весь западный мир через украинцев воюет с Россией, это мировой конфликт. Не хватает только значительного конфликта на территории Азии", - заявил Вучич.

Сербский лидер отметил, что ситуация на Украине влияет и на Балканы, однако заверил, что Сербия приложит все усилия для сохранения мира в регионе.