Футболист сборной Грузии: «Получил 1500 сообщений от азербайджанских болельщиков» ВИДЕО
Грузинский новобранец «Нефтчи» Соломон Кверквелия рассказал о том, как проходит его адаптация в новом клубе, поведал о тренировках на сборах в Турции и поддержке главного тренера команды Лауренциу Регекампфа.
«Нефтчи» – это очень хороший клуб с большой историей, - говорит защитник сборной Грузии. – Про «Нефтчи» я многое знаю, слышал. Когда у меня появился шанс стать футболистом бакинской команды, я не задумался ни на секунду и сказал: «Я готов». Когда мне позвонили и мы договорились о 2-летнем контракте, я сразу же собрал вещи и вылетел в Анталью на медосмотр. Я очень хотел стать футболистом «Нефтчи», потому что это сильный клуб, который всегда борется за еврокубки и чемпионство в Азербайджане. Не было причин для сомнений – подписывать или не подписывать контракт.
Где бы я ни играл, цели у меня всегда максимальные. «Нефтчи» – команда топ-уровня, тут очень хорошие футболисты. Все игроки прекрасно понимают, что надо биться только за первое место.
Адаптация прошла очень легко. Капитана команды Эмина Махмудова я знаю давно. Он прекрасно меня принял. Есть ребята, с которыми я много лет играл в России. У меня такое ощущение, будто я минимум два года здесь нахожусь.
Сбор проходит отлично, так и должно быть. Мы тренируемся. Самое главное – все футболисты здоровы, все хорошо себя чувствуют после нагрузок. Мы уже сыграли два товарищеских матча. В первой игре мне было не так комфортно, как во втором матче.
С каждым днем и каждой игрой набираем форму и чувствуем себя лучше. У нас очень хороший тренер. И как тренер, и как человек. Когда я приехал, он меня поддерживал. Мне нужна была эта поддержка. Благодарю его. Поэтому я готов тренироваться все лучше и лучше, чтобы проявить себя.
Я знаю, что у «Нефтчи» очень хорошие болельщики. Когда появились слухи о моем контракте, я получил 1000-1500 сообщений. Они спрашивали, действительно ли я перехожу в «Нефтчи». Я им не мог ответить, потому что контракт еще не был подписан. Но я благодарен им. Я почувствовал, что они рады моему переходу».
Напомним, 30-летний защитник хорошо известен по выступлениям за казанский «Рубин» и московский «Локомотив». В составе «железнодорожников» он в 2018 году становился чемпионом России. Также Кверквелия трижды выигрывал Кубок России (с «Рубином» и дважды с «Локомотивом») и один раз Суперкубок (с москвичами). В 2014 и 2017-м годах Соломон признавался лучшим футболистом Грузии. В 2021 году он на правах аренды перешел из «Локомотива» в волгоградский «Ротор». Затем перебрался в украинский «Металлист», а его последним клубом была грузинская команда «Гагра».
На счету Кверквелии 46 матчей за сборную Грузии. Он и сейчас вызывается в национальную команду. В частности, Соломон играл в июньских матчах Лиги наций.