Грузинский новобранец «Нефтчи» Соломон Кверквелия рассказал о том, как проходит его адаптация в новом клубе, поведал о тренировках на сборах в Турции и поддержке главного тренера команды Лауренциу Регекампфа.

«Нефтчи» – это очень хороший клуб с большой историей, - говорит защитник сборной Грузии. – Про «Нефтчи» я многое знаю, слышал. Когда у меня появился шанс стать футболистом бакинской команды, я не задумался ни на секунду и сказал: «Я готов». Когда мне позвонили и мы договорились о 2-летнем контракте, я сразу же собрал вещи и вылетел в Анталью на медосмотр. Я очень хотел стать футболистом «Нефтчи», потому что это сильный клуб, который всегда борется за еврокубки и чемпионство в Азербайджане. Не было причин для сомнений – подписывать или не подписывать контракт.

Где бы я ни играл, цели у меня всегда максимальные. «Нефтчи» – команда топ-уровня, тут очень хорошие футболисты. Все игроки прекрасно понимают, что надо биться только за первое место.

Адаптация прошла очень легко. Капитана команды Эмина Махмудова я знаю давно. Он прекрасно меня принял. Есть ребята, с которыми я много лет играл в России. У меня такое ощущение, будто я минимум два года здесь нахожусь.

Сбор проходит отлично, так и должно быть. Мы тренируемся. Самое главное – все футболисты здоровы, все хорошо себя чувствуют после нагрузок. Мы уже сыграли два товарищеских матча. В первой игре мне было не так комфортно, как во втором матче.