Зохра Агамирова вышла в финал, а Бахрам Раджабзаде – в полуфинал Всемирных игр

Наша гимнастка Зохра Агамирова сегодня пробилась в финал соревнований с булавами. В квалификации она заняла 7-е место. Финал пройдет этой ночью. Напомним, днем ранее в финале с обручем Зохра стала 5-й.

В американском Бирмингеме продолжаются Всемирные игры, в которых принимают участие и азербайджанские спортсмены.

Азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде вышел в полуфинал в весовой категории свыше 91 кг. В четвертьфинале он должен был сразиться с американцем Эриком Андерсом, но тот не вышел на бой. В полуфинале, который пройдет чуть позже, соперником Бахрама будет украинец Роман Щербатюк.

В среду также выступила групповая команда Азербайджана по спортивной аэробике. Коллектив в составе Владимира Долматова, Медины Мустафаевой, Хадиджи Гулиевой, Имрана Имранова и Хошгедем Гулиевой не смог преодолеть квалификацию.

Напомним, что первую и пока единственную медаль на Играх в Бирмингеме Азербайджан завоевал именно в спортивной аэробике. В соревнованиях по аэродэнсу наша дружина стала бронзовым призером.

До этого в Бирмингеме выступили наши каратисты. Они остались без медалей. Призер Олимпиады в Токио, чемпионка мира Ирина Зарецкая (68 кг) уступила в поединке за бронзу. Асиман Гурбанлы (свыше 84 кг) и Роман Гейдаров (ката) не смогли преодолеть групповой раунд.

Всего в Бирмингеме разыгрываются медали в 30 видах спорта. Всемирные игры проводятся с 1981 года. Первые соревнования прошли в Санта-Кларе (США). В последующие годы Игры принимали Лондон (Великобритания), Карлсруэ (Германия), Гаага (Нидерланды), Лахти (Финляндия), Акита (Япония), Дуйсбург (Германия), Гаосюн (Тайвань), Кали (Колумбия) и Вроцлав (Польша).

Азербайджан за всю историю Всемирных игр завоевал шесть медалей – два золота, два серебра и две бронзы.

Соревнования обычно проводятся каждые четыре года – на следующий год после летней Олимпиады. Изначально Всемирные игры задумывались как выставка для видов спорта, не входящих в олимпийскую программу. Однако в США разыгрываются медали и в некоторых олимпийских видах.