Турция, Египет и Саудовская Аравия решили вступить в БРИКС

«Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Думаю, это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», - сказала она.

Власти Турции, Египта и Саудовской Аравии выразили желание вступить в БРИКС. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на президента международного форума БРИКС Пурниму Ананд. По ее словам, эти страны уже находятся в процессе вступления в эту коалицию.

По словам Ананд, присоединение указанных стран, а также Ирана и Аргентины, подавших заявки в конце июня, возможно в скором времени, в том числе на следующем саммите группы в 2023 году в ЮАР. Она подчеркнула, что «все представители ядра объединения заинтересованы в расширении».

Президент международного форума отметила, что сейчас наблюдается реальное проявление силы БРИКС, в связи с чем «есть шанс, что объединение сможет работать для создания нового мирового порядка», например, в вопросах обмена ресурсами, разработке торговых, финансовых и авиационных маршрутов.

27 июня стало известно, что заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина. Президент Ирана Ибрагим Раиси отмечал, что «геополитическое и геоэкономическое положение Ирана может сделать его стабильным и надежным партнером БРИКС», аргентинский лидер Альберто Фернандес указывал, что его страна нацелена «быть полноправным членом этой группы».

БРИКС на данный момент включает пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Группа возникла в 2006 году на основе сотрудничества четырех стран, в 2011-м к ней присоединилась ЮАР. Целью БРИКС является всестороннее партнерство на политическом, экономическом и межнациональном уровнях.