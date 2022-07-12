США и Израиль подпишут декларацию о партнерстве против Ирана

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид в четверг на двусторонней встрече в Иерусалиме подпишут совместную декларацию, в которой обязуются не допускать появления у Ирана ядерного оружия. Об этом сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга, его слова приводит ТАСС.

"Президент и премьер подпишут новую совместную декларацию, подтверждающую неразрывные связи между двумя нашими странами и расширяющую давние отношения в сфере безопасности между США и Израилем. Эта декларация весьма значительна и включает в себя обязательство никогда не допускать получения Ираном ядерного оружия, а также [обещание] бороться с дестабилизирующей деятельностью Ирана, особенно с угрозами с его стороны в отношении Израиля", - сказал чиновник.

В декларации стороны также подтвердят поддержку "Авраамовых соглашений" о нормализации отношений между Израилем и некоторыми арабскими странами.

Представитель администрации также отметил, что война в Украине будет одной из тем предстоящих переговоров, при этом он ушел от прямого ответа на вопрос о том, планирует ли Байден "подталкивать Израиль" к отправке вооружений в Украину.