США объявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

"Мы завершили серию испытаний ускорителя и готовы перейти к испытаниям всего комплекса позднее в нынешнем году", - заявил после запуска бригадный генерал Хит Коллинз, исполнительный директор Управления вооружений, передает его слова Deutsche Welle.

В пресс-релизе ВВС США отмечается, что вооружения типа ARRW должны расширить возможности систем высокоточного оружия, позволяя наносить удары по хорошо защищенным наземным целям.

Ранее Reuters указывало, что США – не единственная страна, занимающаяся разработкой гиперзвукового оружия, скорость и маневренность которого затрудняют его отслеживание и перехват. Так, американские военные чиновники заявляли об использовании Россией гиперзвуковых ракет в ходе боевых действий на территории Украины, а также проведении испытаний гиперзвукового оружия Китаем. МИД КНР в октябре 2021 года опроверг сообщения о подобных испытаниях.