"Это очень затяжная борьба, - приводят журналисты мнение Джастина Бронка, старшего научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), который описывает положение после трех месяцев боев в Донбассе. - Это борьба между двумя армиями, обе из которых понесли огромные потери и близки к истощению".

Война в Украине подошла к очередному перекрестку, и бойцы с обеих сторон готовятся к третьему акту боевых действий, который может переломить баланс конфликта, считают журналисты телекомпании CNN. Выдержки из их аналитической статьи приводит Русская служба BBC.

Ожидается, что следующим шагом президента Владимира Путина будет наступление на Донецкую область, захват которой будет означать захват всего Донбасса, где с 2014 года находятся поддерживаемые Россией сепаратистские группировки. Но когда и как это произойдет, пока неясно. В то время как Россия продолжает интенсивные авиаудары, российские сухопутные войска находятся в середине оперативной паузы.

Это может дать украинской армии время для подготовки к обороне тех частей Донецкой области, которые она все еще удерживает, главным образом, промышленного пояса, идущего на юг от Славянска. Также сохраняется вероятность контрнаступлений Киева в других частях страны, в том числе в Херсоне.

Следующая фаза полномасштабных боевых действий, когда она начнется, может оказаться не последней, пишет CNN, но она может определить будущее центрального региона Украины и, по мнению аналитиков, в значительной степени определит результаты войны. Далеко не факт, что Путин остановит вторжение, если ему удастся захватить весь Донбасс, отмечают эксперты.

"Я не думаю, что амбиции россиян полностью исчезли, - сказал директор европейской программы Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн. - Они действительно намерены контролировать Донбасс, но если им удастся добиться успехов, они попытаются добиться еще больших успехов".

Если Путин посмотрит дальше границ Донбасса, он может решить продвинуться к берегам Днепра, который разделяет Украину с севера на юг. Это будет означать попытку захватить половину страны, вызовет ужас Запада и значительно удлинит войну.