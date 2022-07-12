Следующий этап войны в Украине может определить ее исход разбор CNN
Война в Украине подошла к очередному перекрестку, и бойцы с обеих сторон готовятся к третьему акту боевых действий, который может переломить баланс конфликта, считают журналисты телекомпании CNN. Выдержки из их аналитической статьи приводит Русская служба BBC.
"Это очень затяжная борьба, - приводят журналисты мнение Джастина Бронка, старшего научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), который описывает положение после трех месяцев боев в Донбассе. - Это борьба между двумя армиями, обе из которых понесли огромные потери и близки к истощению".
Ожидается, что следующим шагом президента Владимира Путина будет наступление на Донецкую область, захват которой будет означать захват всего Донбасса, где с 2014 года находятся поддерживаемые Россией сепаратистские группировки. Но когда и как это произойдет, пока неясно. В то время как Россия продолжает интенсивные авиаудары, российские сухопутные войска находятся в середине оперативной паузы.
Это может дать украинской армии время для подготовки к обороне тех частей Донецкой области, которые она все еще удерживает, главным образом, промышленного пояса, идущего на юг от Славянска. Также сохраняется вероятность контрнаступлений Киева в других частях страны, в том числе в Херсоне.
Следующая фаза полномасштабных боевых действий, когда она начнется, может оказаться не последней, пишет CNN, но она может определить будущее центрального региона Украины и, по мнению аналитиков, в значительной степени определит результаты войны. Далеко не факт, что Путин остановит вторжение, если ему удастся захватить весь Донбасс, отмечают эксперты.
"Я не думаю, что амбиции россиян полностью исчезли, - сказал директор европейской программы Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн. - Они действительно намерены контролировать Донбасс, но если им удастся добиться успехов, они попытаются добиться еще больших успехов".
Если Путин посмотрит дальше границ Донбасса, он может решить продвинуться к берегам Днепра, который разделяет Украину с севера на юг. Это будет означать попытку захватить половину страны, вызовет ужас Запада и значительно удлинит войну.