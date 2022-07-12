Российское наступление в Донбассе остановилось: британская разведка назвала причины

Российские войска продолжают наносить артиллерийские удары в Донбассе по широкому фронту. На некоторых участках идут пробные атаки небольшими ротами и подразделениями численностью до взвода. Об этом говорится в аналитическом обзоре британской военной разведки.

"Однако за последние 72 часа они не добились значительного территориального продвижения и рискуют потерять импульс, набранный после взятия Лисичанска", - говорится в сводке, которую цитирует РБК-Украина.

В британской разведке отметили, что устаревшие транспортные средства, оружие и тактика советских времен, используемые российскими войсками, не позволяют быстро восстановить или набрать обороты, если только они не используются в подавляющей массе, чего Россия в настоящее время не в состоянии сделать.

"Несмотря на состоявшиеся 13 июля 2022 года переговоры между делегациями Украины, России, Турции и ООН об экспорте зерна и недавние успешные переговоры об обмене пленными, перспективы более широких переговоров по прекращению конфликта остаются низкими", - считают в Минобороны Британии.