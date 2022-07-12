Казахстан планирует переманить ушедшие из России компании

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации в страну зарубежных компаний, которые ушли с российского рынка, сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас происходит глобальная борьба за инвестиционный капитал. «Каждая вторая из почти 1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка», - отметил он.

Это является отличным шансом для Казахстана, который может привлечь ушедшие компании и вместе с ними инвестиции на казахстанский рынок. «Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», - сказал Токаев в четверг на расширенном заседании правительства.

Президент Токаев отметил, что правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан.

Отметим, что иностранные компании массово прекращают или приостанавливают работу на российском рынке после начала войны в Украине.