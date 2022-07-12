Девять соперников «Карабаха» в 3-м раунде Лиги чемпионов

18 июля состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Своего потенциального соперника или, скорее всего, сразу двух узнает и чемпион Азербайджана « Карабах ».

Команда Гурбана Гурбанова, которая в 1-м раунде уверенно прошла польский «Лех», разгромив его в Баку со счетом 5:1, 19 и 27 июля сыграет во 2-м раунде со швейцарским «Цюрихом». УЕФА в квалификационных раундах еврокубков построил систему так, что жеребьевка следующего этапа проводится еще до старта предыдущего. В связи с этим своего возможного соперника по 3-м раунду «Карабах» узнает еще до игр 2-го.

Во время жеребьевки, которая состоится 18 июля, «Карабах» будет «сеяным». Ему могут достаться «Аполлон» (Кипр), а также победители следующих пар 2-го раунда: «Лудогорец» (Болгария) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Марибор» (Словения) – «Шериф» (Молдова), «Линфилд» (Северная Ирландия) – «Буде-Глимт» (Норвегия), «Ференцварош» (Венгрия) – «Слован» (Словакия). Также среди «несеяных» будет пара «Пюник» (Армения) – «Дюделанж» (Люксембург), но «Карабаху» эти команды точно не попадутся, так как УЕФА пресекает все возможные варианты встреч азербайджанских и армянских клубов.

Таким образом, в 3-м квалификационном раунде чемпиону Азербайджана может достаться один из девяти вышеназванных клубов.