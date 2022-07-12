Девять соперников «Карабаха» в 3-м раунде Лиги чемпионов
18 июля состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Своего потенциального соперника или, скорее всего, сразу двух узнает и чемпион Азербайджана «Карабах».
Команда Гурбана Гурбанова, которая в 1-м раунде уверенно прошла польский «Лех», разгромив его в Баку со счетом 5:1, 19 и 27 июля сыграет во 2-м раунде со швейцарским «Цюрихом». УЕФА в квалификационных раундах еврокубков построил систему так, что жеребьевка следующего этапа проводится еще до старта предыдущего. В связи с этим своего возможного соперника по 3-м раунду «Карабах» узнает еще до игр 2-го.
Во время жеребьевки, которая состоится 18 июля, «Карабах» будет «сеяным». Ему могут достаться «Аполлон» (Кипр), а также победители следующих пар 2-го раунда: «Лудогорец» (Болгария) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Марибор» (Словения) – «Шериф» (Молдова), «Линфилд» (Северная Ирландия) – «Буде-Глимт» (Норвегия), «Ференцварош» (Венгрия) – «Слован» (Словакия). Также среди «несеяных» будет пара «Пюник» (Армения) – «Дюделанж» (Люксембург), но «Карабаху» эти команды точно не попадутся, так как УЕФА пресекает все возможные варианты встреч азербайджанских и армянских клубов.
Таким образом, в 3-м квалификационном раунде чемпиону Азербайджана может достаться один из девяти вышеназванных клубов.
Если «Карабах» пройдет «Цюрих», то 2 августа мы внимательно будем следить за жеребьевкой раунда плей-офф Лиги чемпионов. Здесь «Карабах» на данный момент является «несеяным». Чтобы войти в четверку «сеяных» клубов, нужно, чтобы во 2-м раунде выбыли из борьбы две из трех следующих команд: загребское «Динамо» (соперник – македонский «Шкупи»), греческий «Олимпиакос» (соперник – «Маккаби» из Хайфы) и чешская «Виктория» (соперник – финский ХИК). Вероятность вылета сразу двух вышеназванных команд невелика, но шансы все же есть.
Если «Карабах» останется «несеяным», то в раунде плей-офф его могут поджидать датский «Копенгаген», сербская «Црвена Звезда», а также вышеназванные загребское «Динамо» и «Олимпиакос».
18 июля «Карабах» примет участие и в жеребьевке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. В том случае если агдамцы проиграют «Цюриху», они перекочуют в Лигу Европы, где будут играть с одним из неудачников 2-го раунда Лиги чемпионов.