Странам Евросоюза предложили сделку с Азербайджаном

Европейская комиссия предложила странам Евросоюза сделку с Азербайджаном по увеличению импорта природного газа. Об этом говорится в проекте документа, опубликованного на сайте Reuters.

Проект меморандума о взаимопонимании, который нуждается в одобрении правительств, все еще может быть изменен и является частью усилий Европейского союза по снижению зависимости от российского газа после начала войны в Украине.

«Стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе путем экспорта в Европейский союз через Южный газовый коридор не менее 20 миллиардов кубометров газа ежегодно», - говорится в документе.