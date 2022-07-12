Странам Евросоюза предложили сделку с Азербайджаном
Европейская комиссия предложила странам Евросоюза сделку с Азербайджаном по увеличению импорта природного газа. Об этом говорится в проекте документа, опубликованного на сайте Reuters.
Проект меморандума о взаимопонимании, который нуждается в одобрении правительств, все еще может быть изменен и является частью усилий Европейского союза по снижению зависимости от российского газа после начала войны в Украине.
«Стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе путем экспорта в Европейский союз через Южный газовый коридор не менее 20 миллиардов кубометров газа ежегодно», - говорится в документе.
Трансадриатический трубопровод, являющийся заключительным этапом трубопроводной сети Южного газового коридора, в прошлом году доставил более 8 миллиардов кубометров азербайджанского газа в европейские страны, в том числе в Италию.
В проекте говорится, что обе стороны будут поощрять финансирование расширения этой сети для увеличения поставок в Европу. Увеличение поставок также потребует от Азербайджана увеличения добычи газа.