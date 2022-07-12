Иран еще раз осудил войну России в Украине

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в интервью итальянской газете La Republica заявил, что Тегеран понимает мотивы российско-украинской войны, но является противником военного решения данного конфликта.

«С самого начала мы четко заявили о своей позиции касаемо войны в Украине: Иран против нападения России на Украину. С началом конфликта мы пытались остановить войну и начать переговоры со сторонами. Я сам трижды связывался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой МИД России Сергеем Лавровым. Мы уверены, что путь решения конфликта в Украине – не военный, а мирный», - заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана.

Абдоллахиан добавил, что в ходе визита президента России Владимира Путина в Иран стороны коснутся не только сирийского конфликта, но и украинского вопроса.

«Впервые в Тегеране Астанинский формат переговоров пройдет в очном режиме. Будут обсуждаться такие важные вопросы, как возвращение сирийских беженцев в свою страну, санкции против Сирии и возможные военные операции Турции в приграничных районах. В свою очередь, президент Раиси в Туркменистане озвучил позицию Ирана в отношении войны в Украине. Хотя мы понимаем корни конфликта, Иран по-прежнему против войны. Мы продолжим усилия по прекращению огня в Украине во время визита Путина в Тегеран.