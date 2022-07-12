Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям в ходе проверки в производственном цехе, принадлежащем ООО Qaz TNK, расположенном в поселке Мехдиабад, выявила многочисленные недочеты в области пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни или здоровью человека, окружающей среде и имущественным интересам государства.

В пресс-службе МЧС сообщили, что было выявлено заграждение эвакуационных путей на территории деревянными материалами, использование в помещениях дровяных печей, изготовленных кустарным способом, неисправность имеющегося автоматического устройства пожарной сигнализации и пр.

Госслужба приняла решение о приостановлении работ и оказании услуг в двух производственных цехах, принадлежащих ООО Qaz TNK.