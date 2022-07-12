Икрам Нур, автор haqqin.az 11:00

Перед президентом США Джо Байденом расстелили красную ковровую дорожку, а исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Яир Лапид назвал его «одним из лучших друзей, которых когда-либо знал Израиль». Словом, «добро пожаловать в Израиль, наш брат Иосиф», как приветствовал Байдена в аэропорту израильский президент Ицхак Герцог. Десятый, юбилейный приезд Байдена в Израиль – а он посещал его и в качестве конгрессмена, сенатора, а позже вице-президента и президента - удался на славу. Что уже становиться традиционным – не обошлось без «чудес» со стороны Байдена. Американский президент на мероприятии, посвящённом жертвам геноцида евреев, перепутал honor (честь) и horror (ужас) и пообещал «сохранить честь Холокоста». Но израильские власти отнеслись с уважением к возрасту «американского брата Иосифа», не став заострять внимание на этой оговорке – все же возраст, тут понимать надо.

Главное в другом – команда Байдена, а кто ж поверит, что президент США сам все это разрабатывает и пишет, привезла в Израиль крайне «вкусные» предложения и соглашения о принципах дальнейшего сотрудничества. Которые как нельзя лучше устраивают истеблишмент еврейского государства. «Единственное, что хуже существующего сейчас Ирана, - это Иран с ядерным оружием», заявил Байден, только сойдя с самолета. И добавил, что «Корпус стражей исламской революции» не будет исключен из санкционного списка. С учетом того, что это является на сегодняшний день одним из главных требований Тегерана – можно с уверенностью говорить, что дискуссия на этот счет в Вашингтоне закрыта. То есть, администрация Байдена не так уж теперь и стремится к ядерной сделке – главное, сохранить стратегическое партнерство с Израилем. А на вопрос об использовании Америкой военной силы против Ирана, чтобы не допустить получение им ядерного оружия, Байден ответил: «Если бы это было последним средством, то да». И в этом отношении важным является подписание в четверг, 15 июля американо-израильской «Иерусалимской декларации», главное в которой – закрепление права Израиля на защиту себя от любой внешней угрозы самостоятельно, без предварительных консультаций с США – но при активной американской поддержке.