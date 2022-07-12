BestComp Grouр пожертвует школам на освобожденных территориях компьютеры

В Минобразования сообщили, что в церемонии приняли участие замминистра образования Мухтар Мамедов, начальник Управления информатизации системы образования Вюсал Ханларов, председатель Фонда развития образования Эльнур Насибов, генеральный директор ООО BestComp Group Фарид Гасанов и др.

13 июля состоялась церемония подписания Протокола о намерениях между Управлением информатизации системы образования, Фондом развития образования и ООО BestComp Grouр.

Выступая на мероприятии, М.Мамедов отметил, что цифровая трансформация образования играет важную роль в жизни общества. Замминистра подчеркнул важность скоординированной работы Минобразования, других государственных структур и частного сектора в этом направлении.

Замминистра также коснулся вопроса строительства современной ИТ-инфраструктуры в образовательных учреждениях, которые будут построены в городах и селах в рамках процесса реконструкции на освобожденных от оккупации территориях, отметя, что это создаст равные условия для обучающихся в стране.

В свою очередь, гендиректор ООО BestComp Group предоставил информацию о текущем состоянии сотрудничества в сфере образования и выдвинул предложения по дальнейшему сотрудничеству.