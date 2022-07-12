300 солдат, 18 танков и 2 самолета потеряла Россия за сутки в Украине
За 141 день войны в Украине Россия потеряла около 37 870 военных, 1 667 танков и 219 самолетов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери РФ с 24.02 по 14.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 37 870 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 667 (+18) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 852 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 840 (+1) ед,
- РСЗО – 247 (+0) ед,
- средств ПВО – 109 (+0) ед,
- самолетов – 219 (+2) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+3),
- крылатых ракет – 155 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 720 (+16) ед,
- специальной техники – 67 (+0) ед.
Наибольшие потери российская армия понесла на Краматорском направлении.