В США рассказали, когда вступит в силу ленд-лиз

На данный момент Белый дом поставляет Украине военную помощь, за которую потом не придется платить, а позже вступит в силу ленд-лиз. Об этом в среду, 13 июля, заявил чиновник Белого дома на запрос «Голоса Америки».

«Сейчас мы ставим в приоритет помощь для Украины, за которую им позже не нужно будет возвращать средства», - ответил чиновник.

Он добавил, что программа ленд-лиза предусматривает возврат средств за полученную технику, тогда как другие программы, по которым США поставляют помощь Украине, как USAI (Инициатива содействия безопасности в Украине) и программа президентских полномочий, не предусматривают возврата средств.