В США рассказали, когда вступит в силу ленд-лиз
На данный момент Белый дом поставляет Украине военную помощь, за которую потом не придется платить, а позже вступит в силу ленд-лиз. Об этом в среду, 13 июля, заявил чиновник Белого дома на запрос «Голоса Америки».
«Сейчас мы ставим в приоритет помощь для Украины, за которую им позже не нужно будет возвращать средства», - ответил чиновник.
Он добавил, что программа ленд-лиза предусматривает возврат средств за полученную технику, тогда как другие программы, по которым США поставляют помощь Украине, как USAI (Инициатива содействия безопасности в Украине) и программа президентских полномочий, не предусматривают возврата средств.
Отмечается, что последние поставки американского вооружения в Украину происходят по этим программам. Сейчас Администрация президента США использует для них средства, которые выделил Конгресс Соединенных Штатов. Речь идет о пакете на сумму в 40 миллиардов долларов, более половины из которого заложены на военную помощь и сопутствующие расходы. Эти средства нужно потратить до конца фискального года в США, который приходится на конец сентября.
В свою очередь, координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью «Голосу Америки» добавил, что администрация все еще рассматривает полномочия, которые предоставляет программа ленд-лиза.
«Мы благодарны Конгрессу за этот законодательный акт. Он был принят на двухпартийной основе, и это четко указывает на то, насколько члены Конгресса ценят поддержку, предоставленную Украине, и хотят убедиться, что мы можем и в дальнейшем это делать», - сказал Кирби.
«Лишь в прошлую пятницу президент Байден подписал выделение еще 400 миллионов долларов военной помощи Украине по программе президентских полномочий. Мы уже имеем много полномочий, и мы их используем», - добавил чиновник.