Председатель парламента Литвы прибыл в Баку

Делегация во главе с председателем Сейма Литвы Казисом Старкевичюсом прибыла в Баку с официальным визитом.

Члены делегации парламента Литвы посетили Аллею шехидов и отдали дань уважения героям, отдавшим свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к памятнику «Вечный огонь».

В ходе визита делегацию парламента Литвы сопровождали руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-литовским межпарламентским связям Насиб Магамалиев и посол Азербайджана в Литве Тамерлан Гараев.