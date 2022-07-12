Игроков Мега Миллионов ждет приз в почти полмиллиарда
Джекпот популярной американской лотереи Мега Миллионы продолжает расти и расти. В эту пятницу, 15 июля, она разыграет $480 млн. Шанс сорвать джекпот есть и у игроков из Азербайджана. Читайте дальше, чтобы узнать, как вы можете испытать удачу!
Правила Мега Миллионов
Для игры вам нужно выбрать 5 номеров от 1 до 70 и дополнительный номер «Mega Ball» от 1 до 25. Совпадение всех 6 принесет вам заветный джекпот. Но этим возможности выиграть по-крупному в Мега Миллионах не исчерпываются. Второй приз – совпадение 5 основных номеров – принесет вам как минимум $1 млн (до $5 млн с мультипликатором «Megaplier»). Тиражи лотереи проводятся дважды в неделю – по вторникам и пятницам в 23:00 по североамериканскому восточному времени (UTC -5).
Где купить лотерейный билет?
Как известно, билеты Mega Millions продаются только в США. Но это не проблема! Вы можете играть из Азербайджана, купив официальные билеты онлайн. Сделать это вам поможет сайт theLotter.com. Основанный в 2002 году сервис предлагает билеты на крупнейшие тиражи мира.
Подчеркнем, что игра по интернету абсолютно законна. Согласно правилам лотереи, вы не обязаны проживать в США, чтобы в ней участвовать. Представитель сервиса купит от вашего имени официальный билет в США, на котором будут указаны выбранные вами числа.
Вот как это работает:
- Вы регистрируетесь на сайте theLotter
- Вы выбираете Мега Миллионы из списка лотерей на сайте
- Вы отмечаете 5 основных и 1 дополнительный номер
- Опция: поставьте галочку в поле «Megaplier», чтобы в случае выигрыша помножить ваш приз
- Вы подтверждаете покупку
После этого вам останется только дождаться тиража! В случае выигрыша theLotter пришлет вам уведомление с подробностями о полагающемся вам призе. Все выигрыши клиентов сайта выплачиваются без комиссий. Оплата его услуг осуществляется за счет небольшой добавки к цене билета, которую вы платите при его покупке.
Преимущества американских лотерей онлайн
- Призы – начнем с главного: ни одна местная лотерея не может даже приблизиться к суммам, которые регулярно разыгрывают лотереи США. 480-миллионный джекпот Мега Миллионов – на данный момент самый большой на планете.
- Простой, быстрый и надежный процесс игры – вы можете играть в онлайн в любое удобное для вас время. Все, что вам нужно, это доступ к интернету. Покупка билета занимает всего несколько минут, и вам никогда не придется стоять в очереди!
- Сохранность билета – когда вы играете онлайн, вы не рискуете пополнить список игроков, которые не смогли получить полагающийся им приз. Ваш физический билет надежно хранится в сейфе местного представительства theLotter (вы сможете увидеть его скан-копию в вашем аккаунте), а в случае победы вам будет послано уведомление по электронной почте.
Ваш шанс стать первым победителем Мега Миллионов на theLotter
За 20 лет своего существования сайт выплатил своим игрокам призы на сумму более $100 миллионов, включая джекпот в $30 млн, выигранный женщиной из Панамы, и несколько вторых призов Мега Миллионов и Пауэрбол на сумму $1. Азербайджанским игрокам также везло на сайте, правда, поскромнее.
Джекпот Мега Миллионов пока что ни одному игроку сайта не покорялся. Хотите стать первым, кому удастся его сорвать? Не теряйте время! Первый приз может быть сорван уже в ближайшем тираже, в пятницу, 15 июля. Купите билеты Мега Миллионс сегодня, и пусть вам повезет!