Игроков Мега Миллионов ждет приз в почти полмиллиарда

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Джекпот популярной американской лотереи Мега Миллионы продолжает расти и расти. В эту пятницу, 15 июля, она разыграет $480 млн. Шанс сорвать джекпот есть и у игроков из Азербайджана. Читайте дальше, чтобы узнать, как вы можете испытать удачу! Правила Мега Миллионов Для игры вам нужно выбрать 5 номеров от 1 до 70 и дополнительный номер «Mega Ball» от 1 до 25. Совпадение всех 6 принесет вам заветный джекпот. Но этим возможности выиграть по-крупному в Мега Миллионах не исчерпываются. Второй приз – совпадение 5 основных номеров – принесет вам как минимум $1 млн (до $5 млн с мультипликатором «Megaplier»). Тиражи лотереи проводятся дважды в неделю – по вторникам и пятницам в 23:00 по североамериканскому восточному времени (UTC -5).

Где купить лотерейный билет? Как известно, билеты Mega Millions продаются только в США. Но это не проблема! Вы можете играть из Азербайджана, купив официальные билеты онлайн. Сделать это вам поможет сайт theLotter.com. Основанный в 2002 году сервис предлагает билеты на крупнейшие тиражи мира. Подчеркнем, что игра по интернету абсолютно законна. Согласно правилам лотереи, вы не обязаны проживать в США, чтобы в ней участвовать. Представитель сервиса купит от вашего имени официальный билет в США, на котором будут указаны выбранные вами числа. Вот как это работает: Вы регистрируетесь на сайте theLotter Вы выбираете Мега Миллионы из списка лотерей на сайте Вы отмечаете 5 основных и 1 дополнительный номер Опция: поставьте галочку в поле «Megaplier», чтобы в случае выигрыша помножить ваш приз Вы подтверждаете покупку После этого вам останется только дождаться тиража! В случае выигрыша theLotter пришлет вам уведомление с подробностями о полагающемся вам призе. Все выигрыши клиентов сайта выплачиваются без комиссий. Оплата его услуг осуществляется за счет небольшой добавки к цене билета, которую вы платите при его покупке. Преимущества американских лотерей онлайн Призы – начнем с главного: ни одна местная лотерея не может даже приблизиться к суммам, которые регулярно разыгрывают лотереи США. 480-миллионный джекпот Мега Миллионов – на данный момент самый большой на планете. Простой, быстрый и надежный процесс игры – вы можете играть в онлайн в любое удобное для вас время. Все, что вам нужно, это доступ к интернету. Покупка билета занимает всего несколько минут, и вам никогда не придется стоять в очереди! Сохранность билета – когда вы играете онлайн, вы не рискуете пополнить список игроков, которые не смогли получить полагающийся им приз. Ваш физический билет надежно хранится в сейфе местного представительства theLotter (вы сможете увидеть его скан-копию в вашем аккаунте), а в случае победы вам будет послано уведомление по электронной почте.