Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 11:25

Кровавая драма в Украине вернула к жизни, казалось бы, давно оставшуюся в прошлом дилемму, которая периодически возникает перед каждой нацией и каждым гражданином – воевать или сдаться? Что ценнее – выживание и развитие нации или жизнь каждого ее гражданина? Вопрос далеко не философский. Особенно если учесть, что только по официальным данным, в Украине от ракетных обстрелов городов и населенных пунктов погибло более трехсот детей!

Весы истории: мечта и цена Смотришь на душераздирающие картины пожарищ, видишь на экране телевизора искалеченные тела детей, слышишь рыдания взрослых мужчин, потерявших под бомбежками свои семьи, и не можешь не задать себе вопрос: а стоят ли свобода человека, независимость его страны или другие идеалы, на которых нас воспитывают, столь суровых жертв? Ведь для погребенных под руинами домов, которые смотрят на нас пустыми глазницами выбитых окон, все на свете, включая предвкушение победы над ненавистным врагом или разговоры о том, какой прекрасной станет Украина, когда она восстанет из пепла этой кошмарной войны, все уже закончилось. Закончилось навсегда. Да, мир когда-нибудь обязательно придет на украинскую землю. Но никто и никогда не вернет в него десятки тысяч жизней, никто не воскресит погибших детей. Увы, именно так устроены весы истории, на одной чаше которых – мечта видеть свою страну богатой, сильной и независимой, а на другой – цена, которую каждый гражданин готов (или не готов) заплатить за осуществление этой мечты. Если нация не готова на жертвы и не хочет проливать кровь, то, к сожалению, у нее либо нет будущего, либо оно есть, но такое, которое и врагу не пожелаешь. Другое дело, что у каждой нации есть свое историческое время «разбрасывать камни». К примеру, современная Европа в полной мере наслаждается сегодня миром, стабильностью и щедрыми плодами эволюционного развития. Но ради этого европейцам пришлось пережить такие глобальные и разрушительные войны, в сравнении с которыми происходящее сейчас в Украине действительно похоже на «спецоперацию».

Жизнь или честь? И речь ведь не только о Первой и Второй мировой войнах, побивших все исторические рекорды по количеству жертв, кровопролития и разрушений. К примеру, был ли в 1940 году у англичан выбор - воевать или нет? Ведь когда нацисты подвергли Лондон массированным ракетным обстрелам и бомбардировкам, детей там, полагаю, погибло больше, чем сейчас в Украине. Вопрос, однако, в другом: насколько оправданы эти жертвы? И стоила ли вообще независимость Великобритании такого чудовищного количества смертей и разрушений? А теперь скажите, у какого нормального человека повернется язык ответить: «Да, стоило»? Но даже если вы готовы сказать это, посмотрите прежде на своих детей и представьте, что у вас их отняли за каких-то пару минут. Навсегда отняли. После его кто-то станет утешать вас словами о свободе, о праве нации на самоопределение, о будущем для наших детей... Слова, конечно же, правильные и даже необходимые. Вот только ваших детей в этом будущем никогда не будет. Но тогда зачем оно? Точнее, зачем оно такой ценой?.. Ответ есть, и с точки зрения гуманизма он ужасен: ни одной нации на земле пока еще не удавалось добиться сколько-нибудь серьезных результатов в своем историческом развитии, не расплатившись за это большой кровью. Можно по пальцам пересчитать страны, которым нежелание дать отпор захватчикам сыграло добрую службу. К примеру, в Европе – это чехи и голландцы, которые сдавались сразу же, даже не пытаясь вступить в бой. В случае с ними подобный «пацифизм» себя оправдал – достаточно посетить города этих стран, дабы убедиться, что они вообще не опалены дыханием войн. Хотя справедливости ради отметим, что завоевывали Чехию и Голландию вполне себе цивилизованные французы, австрийцы, немцы...

Но этот пример все-таки исключение. В подавляющем же большинстве случаев отказ нации оказывать сопротивление оккупантам хоть и позволяет сберечь жизни людей здесь и сейчас, но в дальнейшем оборачивается большими бедами. Как правило, порабощение страны приводит к ее деградации, которая, в свою очередь, портит народ: экономика начинает пробуксовывать, растет преступность, наркомания, алкоголизм, люди начинают эмигрировать… Впрочем, все это теория. Потери, кризисы, ощущения общенациональной подавленности и подступающей деградации – процесс долгий, который длится порой десятилетиями. А вот ваши дети могут оказаться под обстрелом сегодня, сейчас. И тот факт, что их жизнь была положена на алтарь нации, чтобы через сто лет она не распалась на мелкие части – очень слабое утешение для скорбящих родителей. Так что же правильнее - воевать, сохранив честь, или уберечь страну, но потерять достоинство? Почему азербайджанцы теряли детей? Увы, за десятки тысяч лет существования организованного человечества ему так и не удалось прийти к однозначному ответу. В теории все просто: конечно же, мир - превыше всего, и с этим никто не спорит. Но когда дело доходит до реальной угрозы вооруженного конфликта, все становится куда сложнее, а формулировки меняются. «Да, мы готовы на все ради мира, - утверждают политики. - Но не на любых условиях!». 30 лет Азербайджан ждал своего часа, чтобы освободить свои территории, оккупированные Арменией. Ждал терпеливо, слушая унизительные высказывания врагов о «нации торгашей, которая способна только помидоры на рынке продавать». Слушал, терпел и готовился. Было понятно, что без большого кровопролития не обойдется, что за возвращение захваченных территорий погибнут тысячи азербайджанских солдат. Хорошо, что у Армении, в отличие от россиян в Украине, не оказалось современных ракетных комплексов и дальнобойной артиллерии, чтобы бомбить Баку и другие азербайджанские города. А если бы такое оружие было? Много бы нашлось азербайджанцев, которые бы сказали: «Ракета может попасть в мой дом, могут погибнуть мои дети, следовательно, такой ценой Карабах мне не нужен»?

Я не знаю. Но я точно знаю, что родителей азербайджанских солдат, которые сказали: «Зачем нам Карабах, если за него может погибнуть наш единственный сын?» было очень немного. Если таковые были вообще. В момент общенациональных испытаний личные переживания людей отходят на второй план. Но вернемся к украинцам. Была ли у них возможность сберечь жизни своих детей и сдаться на милость нападающего так, чтоб не жалеть об этом в ближайшие пару сотен лет? Что ожидало украинцев в случае, если их страна перешла бы под полный контроль России? А ничего хорошего их не ждало! Сдаться без боя? Получив Украину без боя, на «блюдечке с голубой каемочкой», Россия сразу начала бы методично стирать независимую украинскую идентичность. Учитывая, что речь идет о «денационализации» десятков миллионов человек, даже думать не хочется о том, какими методами реализовывалась бы эта задача. Вряд ли украинцы сумели бы смириться со столь тотальным унижением. И сколько из них признались бы себе лет через десять: «Уж лучше мы бы тогда взялись за оружие и погибли бы с достоинством, чем бесконечно терпеть ЭТО»? Впрочем, оба примера не слишком актуальны: Азербайджан воевал с Арменией, которая хоть и меньше, но все же речь идет о государствах сопоставимых масштабов, в которых разница в численности населения составляет два с половиной раза, а не десять или пятнадцать. Украина по населению меньше России в три раза, но и эту разницу можно нивелировать за счет высокой мотивации, хорошей организованности и технологического превосходства. Словом, шансы есть, и сдаваться без боя не стоит.