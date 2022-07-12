«Западноазиатская четверка»: зарождается новый блок?

В четверг состоится онлайн-встреча глав государств и правительств Индии, Израиля, США и ОАЭ, группа получила название «Западноазиатская четверка» (West Asia Quad). Страны объединятся для укрепления деловых и дипломатических связей, сообщает Al Jazeera.

На встрече, также известной как «I2U2», соберутся премьер-министры Индии и Израиля - Нарендра Моди и Яир Лапид, президенты США и ОАЭ - Джо Байден и Мохаммед бин Заид аль Нахайян. Премьер-министр Индии примет участие онлайн.

Планируется обсуждение мер, направленных на снижение экономических и политических рисков, борьбу с инфляцией, последствия пандемии COVID-19.