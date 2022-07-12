«Западноазиатская четверка»: зарождается новый блок?
В четверг состоится онлайн-встреча глав государств и правительств Индии, Израиля, США и ОАЭ, группа получила название «Западноазиатская четверка» (West Asia Quad). Страны объединятся для укрепления деловых и дипломатических связей, сообщает Al Jazeera.
На встрече, также известной как «I2U2», соберутся премьер-министры Индии и Израиля - Нарендра Моди и Яир Лапид, президенты США и ОАЭ - Джо Байден и Мохаммед бин Заид аль Нахайян. Премьер-министр Индии примет участие онлайн.
Планируется обсуждение мер, направленных на снижение экономических и политических рисков, борьбу с инфляцией, последствия пандемии COVID-19.
Присоединение стран к West Asia Quad является частью стратегии «хеджирования», то есть поиска равновесия и минимизации рисков в нынешней мировой ситуации. «В нынешней мировой суматохе никто не знает, что сработает. Таким образом страны «подстраховывают свои ставки» и присоединяются к группам, которые могут им помочь», - сказал в интервью Al Jazeera бывший посол Индии в ОАЭ Талмиз Ахмед.
Согласно заявлению правительства Индии, участники группы будут обсуждать «поощрение совместных инвестиций» в шести взаимно определенных областях, таких как водные ресурсы, энергетика, транспорт, космос, здравоохранение и продовольственная безопасность.
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс также подчеркнул экономическую направленность «Западноазиатской четверки».