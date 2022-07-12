Премьер-министр и правительство Эстонии уходят в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о своем намерении уйти в отставку. Вместе с ней в отставку уйдет все эстонское правительство, сообщает Интерфакс со ссылкой на официальные источники.

Как сообщила пресс-служба правительства Эстонии, на прошедшем в четверг заседании правительства премьер-министр Кая Каллас добавила к повестке дня дополнительный пункт, согласно которому она официально заявила о своем решении уйти в отставку по собственному желанию. Вместе с премьер-министром в отставку уходит и все правительство.

«Наше правительство пришло к руководству страной в очень сложное время. Несмотря на трудные времена, мы сделали много хороших и великих дел, которыми укрепили эстонское государство и поддержали наш народ», - говорится в заявлении премьер-министра.

Ожидается, что после отставки Кая Каллас попросит мандат для новой трехпартийной коалиции во главе с нею. В коалицию войдут партии Реформ, «Отечество» и Социал-демократы.