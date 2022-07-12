Во время встречи между Украиной, ООН, РФ и Турцией в Стамбуле стороны договорились о деблокаде трех украинских портов для экспорта зерна, все суда будут проверяться ВМС Турции. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на лицо, знакомое с ходом переговоров.

Предварительно стороны согласовали такой механизм: зерно может отправляться из трех украинских портов в конвоях в сопровождении украинских кораблей, одновременно будет действовать режим прекращения огня для защиты судов в географических пределах. Частично будет произведено разминирование.

Достоверно известно, что один из этих портов – морской порт Одессы. Также, по данным украинского Forbes, деблокада будет касаться соседних портов: Черноморского и "Южного".