Комиссар ЕС по энергетике летит в Баку для обсуждения импорта газа
В конце июля комиссар Европейского союза по энергетике Кадри Симсон посетит Баку, передает издание EUobserver.
Издание отмечает, что целью визита станет обсуждение с правительством Азербайджана проекта Соглашения об увеличении импорта природного газа в страны Евросоюза и поддержке расширения Южного газового коридора.
Перед визитом официальные лица обеих сторон проведут переговоры в Брюсселе 19 июля.
Ранее Reuters писало, что Еврокомиссия предложила заключить с Азербайджаном соглашение об увеличении импорта природного газа в страны ЕС и оказать поддержку расширению газопровода для увеличения объемов газа. Согласно проекту документа, стороны будут ежегодно экспортировать через Южный газовый коридор до 2027 года не менее 20 млрд. куб. м газа.