В последние дни в районах Азербайджана участились случаи выжигания полей, в основном после уборки урожая зерновых, что не только приводит к пожарам, охватывающим обширные территории, но и создает опасность для нормального режима работы линий электропередач.

В связи с этим ОАО «Азерэнержи» подготовило видеоролик-предупреждение. В видеоролике говорится: «Размещать в охранной зоне под высоковольтными линиями электропередач корма, сено, дрова, разводить костры, сжигать поля, в том числе зерновые, после уборки урожая запрещено законом».

Видеоролик снят под девизом «Не разводите костры под линиями электропередач, не сжигайте пастбища и посевные площади, чтобы ваша жизнь и свет не погасли!».