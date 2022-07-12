Леса Турции снова в огне
В районе города Датча провинции Мугла на юго-западе Турции продолжается борьба с лесными пожарами. В тушении задействованы самолеты и вертолеты, сообщило агентство Anadolu.
Крупный пожар начался 13 июля вблизи поселка Месудийе. Из-за ветра огонь быстро охватил большой участок лесного массива. Сейчас пожарные стараются локализовать очаги возгорания. Работы по тушению пожаров лично контролирует министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.
На данный момент в тушении огня задействованы 10 самолетов, 17 водометных вертолетов, 3 административных вертолета, 179 пожарных машин, 19 автоцистерн, 29 единиц рабочей техники и персонал в составе 1500 человек. Как сообщили в Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции, первый сброс воды на очаги возгорания был произведен уже через 14 минут после обнаружения пожара.