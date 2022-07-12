Украинские военные ударили по россиянам: 13 погибших фото
В украинском оперативном командовании "Юг" сообщили, что украинские военные вечером в среду нанесли удары по занятой российскими войсками Новой Каховке.
По данным ОК "Юг", удары были нанесены по двум пунктам управления и посадочной площадке, в результате, по предварительным данным украинской стороны, погибли 13 российских военных.
Фотографии с места взрывов опубликовал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
Он написал, что это снова детонируют склады боеприпасов российских военных в Новой Каховке.
По предварительным данным, взорвался склад боеприпасов в районе Сокол.