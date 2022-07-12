На обратной стороне картины Ван Гога обнаружили его неизвестный автопортрет

Ученые обнаружили ранее неизвестный автопортрет кисти Ван Гога. Он скрывался за хорошо известным полотном художника "Портрет крестьянки в белом чепце", которое хранится в Национальной галерее Шотландии.

BBC пишет, что, по словам представителей Национальных галерей Шотландии, невероятная находка была сделана случайно. Накануне открытия выставки, посвященной импрессионистам, в Королевской шотландской академии в Эдинбурге кураторы решили сделать рентгеновский снимок работы Ван Гога 1885 года. К их величайшему удивлению на обратной стороне полотна, замазанной несколькими слоями клея и закрытой картоном, обнаружился рисунок, который почти наверняка является автопортретом самого художника. По всей вероятности, изображение было заклеено при подготовке картины к выставке, состоявшейся в начале XX века.

На обнаруженном портрете виден сидящий бородатый мужчина в шляпе с полями и небрежно повязанном шейном платке. Отчетливо видно его левое ухо: Ван Гог отрезал его мастихином в порыве гнева тремя годами позже после написания "Портрета крестьянки в белом чепце".