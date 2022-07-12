На обратной стороне картины Ван Гога обнаружили его неизвестный автопортрет
Ученые обнаружили ранее неизвестный автопортрет кисти Ван Гога. Он скрывался за хорошо известным полотном художника "Портрет крестьянки в белом чепце", которое хранится в Национальной галерее Шотландии.
BBC пишет, что, по словам представителей Национальных галерей Шотландии, невероятная находка была сделана случайно. Накануне открытия выставки, посвященной импрессионистам, в Королевской шотландской академии в Эдинбурге кураторы решили сделать рентгеновский снимок работы Ван Гога 1885 года. К их величайшему удивлению на обратной стороне полотна, замазанной несколькими слоями клея и закрытой картоном, обнаружился рисунок, который почти наверняка является автопортретом самого художника. По всей вероятности, изображение было заклеено при подготовке картины к выставке, состоявшейся в начале XX века.
На обнаруженном портрете виден сидящий бородатый мужчина в шляпе с полями и небрежно повязанном шейном платке. Отчетливо видно его левое ухо: Ван Гог отрезал его мастихином в порыве гнева тремя годами позже после написания "Портрета крестьянки в белом чепце".
Теоретически автопортрет можно отклеить от портрета крестьянки, однако процесс удаления клея и картонки требует кропотливой работы реставраторов. Сейчас специалисты исследуют возможность такого разделения без того, чтобы повредить основной портрет.
По словам старшего куратора французской живописи Национальных галерей Шотландии профессора Фрэнсис Фаул, такие невероятные открытия случаются крайне редко. "Нам удалось обнаружить неизвестную работу Винсента Ван Гога, одного из самых важных и знаменитых художников в мире, - говорит профессор Фаул. - Это огромный подарок для Шотландии, который навсегда останется в ведении Национальных галерей".