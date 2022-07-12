Ракетные удары по Виннице: есть погибшие обновлено; видео
В Виннице в результате ракетного обстрела ранены шесть человек, двое погибли, среди которых маленький ребенок. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
По предварительной информации, три российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома.
"На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку. Сейчас там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели", - говорится в сообщении.
В Винницу направлена специализированная следственно-оперативная группа Главного следственного управления Нацполиции и криминалистическая лаборатория.
* * * 12:32
Российские военные утром 14 июля обстреляли гражданские объекты в Николаеве, сообщил мэр города Александр Сенкевич. По предварительным данным, по Николаеву выпустили девять ракет.
В результате обстрела повреждены два учебных заведения, гостиница и объект транспортной инфраструктуры. По данным Сенкевича, под обстрел попала гостиница "Николаев" в центре города. Также ударной волной оказался поврежден торгово-развлекательный центр напротив.
По предварительным данным, в результате обстрела один человек получил ранения, жертв нет.
В то же время в Виннице (город в центре Украины, административный центр Винницкой области и Винницкого района) прогремела серия мощных взрывов. В городе объявлена воздушная тревога.
Мэр Сергей Моргунов сообщил о "прилетах": "В Виннице прилеты. Оставайтесь в укрытиях. Не распространяйте никакой информации о локации и масштабах попадания. В настоящее время экстренные службы выехали на место".
Местные СМИ также сообщают о звуках взрывов в городе, перед этим жители заметили пролет ракеты. Над городом заметен густой столб дыма.