В Виннице в результате ракетного обстрела ранены шесть человек, двое погибли, среди которых маленький ребенок. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По предварительной информации, три российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома.

"На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку. Сейчас там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели", - говорится в сообщении.

В Винницу направлена специализированная следственно-оперативная группа Главного следственного управления Нацполиции и криминалистическая лаборатория.