Санду: Не собираюсь продавать часть Молдовы за дешевый газ из России

Президент Молдовы Майя Санду сказала, что Молдове нужно готовиться к режиму экономии энергоресурсов этой зимой и объяснила ситуацию тем, что "не собирается продавать часть страны" ради более дешевого газа из России. Ее заявления в эфире на Moldova 1 приводит Newsmaker.

Майя Санду сказала, что Молдова подписала контракт с российским "Газпромом" на тех условиях, на которых это тогда можно было сделать, учитывая политизированную позицию Москвы.

"Я не собираюсь продавать часть страны только для того, чтобы у нас полгода был более дешевый газ. Наша страна независима, и мы должны придерживаться этого. Да, тяжело всем. И не в последнюю очередь из-за того, что мы за это время не искали альтернативы, не инвестировали в энергетические проекты. Потому что тогда не были в этом заинтересованы", - отметила президент.