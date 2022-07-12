Правительство Италии на грани распада

Коалиционное правительство премьер-министра Италии Марио Драги близко к краху после заявления партии «Движение пяти звезд» (5-Star Movement) о бойкоте запланированного на 14 июля ключевого голосования по пакету финансовой помощи, пишет The Guardian.

Бывший премьер-министр Италии и нынешний глава партии «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте заявил, что его партия не может поддержать законопроект о выделении средств нуждающимся семьям и компаниям. «Мы готовы поддержать правительство, но не подписывать пустой законопроект. Тот, кто обвиняет нас в безответственности, должен смотреть в свой собственный двор», - сказал Конте журналистам.

Парламентарии также должны проголосовать за увеличение поддержки, включая военную помощь, Украине. Движение уже давно заявляло о своем несогласии с отправкой оружия украинским военным.