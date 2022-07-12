Правительство Италии на грани распада
Коалиционное правительство премьер-министра Италии Марио Драги близко к краху после заявления партии «Движение пяти звезд» (5-Star Movement) о бойкоте запланированного на 14 июля ключевого голосования по пакету финансовой помощи, пишет The Guardian.
Бывший премьер-министр Италии и нынешний глава партии «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте заявил, что его партия не может поддержать законопроект о выделении средств нуждающимся семьям и компаниям. «Мы готовы поддержать правительство, но не подписывать пустой законопроект. Тот, кто обвиняет нас в безответственности, должен смотреть в свой собственный двор», - сказал Конте журналистам.
Парламентарии также должны проголосовать за увеличение поддержки, включая военную помощь, Украине. Движение уже давно заявляло о своем несогласии с отправкой оружия украинским военным.
Отказ от участия в голосовании может повлечь за собой серьезный политический кризис и даже распад правительства. Также возможно проведение досрочных выборов. Кроме того, правая партия «Лига», также входящая в коалицию, скорее всего, не поддержит действующего премьер-министра, если партия Джузеппе Конте уйдет.
Ранее Марио Драги говорил, что правительство Италии не сможет работать, если «Движение 5 звезд» покинет коалицию. Несколько дней назад Конте передал премьер-министру список требований для дальнейшего пребывания партии в коалиции.
«Движение пяти звезд» являлось крупнейшей политической силой в парламенте после того, как партия набрала 33% голосов на национальных выборах 2018 года. Однако с того времени поддержка партии существенно снизилась. Последние опросы общественного мнения свидетельствуют о поддержке всего 13% избирателей.