Инара Рафикгызы, судебный репортер 13:05

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по делу общественного деятеля и лидера Европейского движения Азербайджана Рамина Гаджилы, обвиняемого в организации незаконной миграции граждан в США, Канаду и страны Европы. Как сообщает корреспондент haqqin.az, Махмуд Алиев, допрошенный на очередном заседании суда в качестве свидетеля, заявил, что он и его брат хотели эмигрировать в Канаду с целью работы, и для этого обратились к Рамину Гаджилы. «Он (т.е. Рамин Гаджилы - ред.) сказал: чтобы поехать в Канаду, нужно сначала посетить несколько европейских стран. Попросил у нас с братом 8 тысяч долларов. Мы смогли дать три тысячи. Рамин сказал, что нужно время. Позже мы дали еще 2000 долларов, чтобы ускорить процесс. Он пообещал решить вопрос быстро».

В продолжение своих показаний свидетель сообщил, что в целом Гаджилы задолжал им 19 тысяч манатов - братья позже заплатили ему дополнительно 11 250 манатов. «Во время встречи Рамин признался, что его кто-то обманул и что у него много долгов. Мы предложили заплатить еще, чтобы он и с долгами рассчитался, и уладил наше дело. Через неделю после того, как мы заплатили 11 250 манатов, нам выдали шенгенскую визу. Еще через 10 дней позвонила девушка из посольства и заявила, что Рамин всех обманывает. Однако с выданной визой мы съездили в Венгрию и Испанию. Вернувшись, узнали, что Рамин арестован. Его отпустили через некоторое время. Мы снова встретились с Рамином. Он признал, что должен нам 19 тысяч манатов. Однако денег он не вернул и дела наши не уладил», - рассказал свидетель. Показания Алиева в суде и его показания на следствии противоречили, поэтому в суде были оглашены показания, данные в ходе следствия. На следствии свидетель заявлял, что Гаджилы задолжал им 17 тысяч манатов.