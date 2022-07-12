Рамин Гаджилы признал свой долг, но не вернул суд продолжается
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по делу общественного деятеля и лидера Европейского движения Азербайджана Рамина Гаджилы, обвиняемого в организации незаконной миграции граждан в США, Канаду и страны Европы.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, Махмуд Алиев, допрошенный на очередном заседании суда в качестве свидетеля, заявил, что он и его брат хотели эмигрировать в Канаду с целью работы, и для этого обратились к Рамину Гаджилы.
«Он (т.е. Рамин Гаджилы - ред.) сказал: чтобы поехать в Канаду, нужно сначала посетить несколько европейских стран. Попросил у нас с братом 8 тысяч долларов. Мы смогли дать три тысячи. Рамин сказал, что нужно время. Позже мы дали еще 2000 долларов, чтобы ускорить процесс. Он пообещал решить вопрос быстро».
В продолжение своих показаний свидетель сообщил, что в целом Гаджилы задолжал им 19 тысяч манатов - братья позже заплатили ему дополнительно 11 250 манатов.
«Во время встречи Рамин признался, что его кто-то обманул и что у него много долгов. Мы предложили заплатить еще, чтобы он и с долгами рассчитался, и уладил наше дело. Через неделю после того, как мы заплатили 11 250 манатов, нам выдали шенгенскую визу. Еще через 10 дней позвонила девушка из посольства и заявила, что Рамин всех обманывает. Однако с выданной визой мы съездили в Венгрию и Испанию. Вернувшись, узнали, что Рамин арестован. Его отпустили через некоторое время. Мы снова встретились с Рамином. Он признал, что должен нам 19 тысяч манатов. Однако денег он не вернул и дела наши не уладил», - рассказал свидетель.
Показания Алиева в суде и его показания на следствии противоречили, поэтому в суде были оглашены показания, данные в ходе следствия. На следствии свидетель заявлял, что Гаджилы задолжал им 17 тысяч манатов.
М.Алиев пояснил, что перепутал цифры, и подтвердил, что сумма долга составляет 19 тысяч манатов.
Еще один свидетель Натиг Алиев был допрошен в суде как законный представитель своего сына Эмина Алиева. Он сказал, что не знает Рамина Гаджилы, и что его сын в настоящее время живет в Швеции: «Мой сын в то время вел дела с этим человеком. Я не знаю подробностей».
Судебный процесс продолжится 20 июля.
Напомним, в ходе расследования выяснилось, что руководитель ООО No Border Travel Agency Рамин Гаджилы, председатель Общественного объединения «Молодежное научное и культурное развитие» Сардар Искендеров, представители ООО Yes Travel Сархан Абдуллаев, Узеир Багирли, руководитель HMH Baku Travel Нармина Дадашева, а также Закир Амиров, Азиз Сафаралиев, Акиф Асадов организовывали незаконную миграцию заявителей путем подделки и продажи фальшивых выписок со счета, документов, подтверждающих право собственности на движимое и недвижимое имущество, писем-обращений в правоохранительные органы, медицинских справок и других официальных документов. Гаджилы обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой. Уголовное дело в отношении других обвиняемых возбудили отдельно. Потерпевшими по делу признаны 22 человека.