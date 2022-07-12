В Беларуси заметили самый большой в мире транспортный самолет

В Беларуси заметили самый большой в мире турбовинтовой транспортный самолет, который принадлежит России. После его посадки на аэродроме пропал свет. Об этом сообщает "Белорусский Гаюн".

Самолет Ан-22 "Антей" Воздушно-космических сил России сел на военном аэродроме в Мачулищах около 23:39 13 июля.

По предварительным данным, после посадки самолета на аэродроме наблюдались проблемы со светотехническим оборудованием на взлетно-посадочной полосе. В связи с этим вероятность ночного вылета радиолокационного самолета А-50, который там базируется, пока очень низкая.