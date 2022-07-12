«Россия уничтожает мирное население»: Зеленский о ракетных ударах по Виннице
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с последствиями ракетного удара по центру Винницы, передает УНН.
«Винница. Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них – маленький ребенок. Ежедневно Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, как не открытый террористический акт..?», – написал президент Украины.