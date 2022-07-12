Ученые NASA опубликовали первые полноценные изображения, сделанные мощнейшим телескопом в мире «Джеймс Уэбб». Сообщение об этом размещено на официальном сайте Национального аэрокосмического агентства США.

Эти полноцветные снимки с высоким разрешением стали вехой, ознаменовавшей новую эру астрономических исследований. К примеру, на первом официальном снимке запечатлен звездный свет от самых ранних объектов, сформировавшихся в первые несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден имел возможность первым посмотреть новые снимки из глубин космоса, сделанные телескопом «Джеймс Уэбб». После этого они были представлены широкой общественности.

С помощью новейшего телескопа ученые смогут лучше исследовать эволюцию галактик, жизненный цикл звезд и атмосферы далеких экзопланет. «Джеймс Уэбб» разрабатывался для наблюдения за тусклым светом самых ранних звезд во Вселенной, возраст которых составляет около 13,8 миллиардов лет.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» стоимостью 10 миллиардов долларов является самым дорогим и самым мощным телескопом на нынешний момент. Он запущен в космос 25 декабря 2021 года. Спустя месяц он достиг цели на солнечной орбите на расстоянии почти одного миллиона миль от Земли.