Известному дашнаку запретили въезд в Армению

Власти Армении запретили въезд в страну председателю координационного совета армянских организаций Франции, члену бюро «Дашнакцутюн» Мураду Папазяну, передает Паст.

Сам Папазян на своей странице написал, что узнал о запрете на въезд в Армению по прибытии в Ереван.

«По приказу премьер-министра Никола Пашиняна меня объявили персоной нон грата в Армении. Удостоиться такой участи после 40 лет борьбы за Армению и армян - несказанная боль. Это решение Никола Пашиняна еще раз свидетельствует о том, что он не соответствует возложенной на него ответственности», - заявил Папазян.