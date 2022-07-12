Азербайджан спешит на помощь… и удваивает экспорт газа в Европу

Отдел информации 14:18

Стали известны детали проекта меморандума о взаимопонимании, который, как ожидается, будет подписан 18 июля между Азербайджаном и Еврокомиссией. Согласно этому документу, Азербайджан удвоит экспорт газа в страны Евросоюза по Южному газовому коридору (ЮГК), доведя его объем до 20 миллиардов кубометров в год. Британское агентство Reuters, которому удалось получить текст проекта меморандума, отмечает, что как только будет подписан документ, открытый для изменений, его должны поддержать и утвердить правительства стран Евросоюза. При этом подчеркивается, что меморандум является частью усилий Евросоюза по снижению зависимости от российского газа.

Как уже сообщал haqqin.az, документ планируется подписать в ходе визита в Баку Кадри Симсон, комиссара Европейского союза по вопросам энергетики. Стефано Грасси, глава офиса еврокомиссара по энергетике, заявил в этой связи, что предстоящее соглашение с Баку станет одним из запланированных Брюсселем шагов по преодолению газового кризиса. Reuters также приводит отрывок из готового для подписания меморандума между Евросоюзом и Азербайджаном: «Стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский союз по ЮГК, в объеме не менее 20 миллиардов кубометров газа ежегодно к 2027 году в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом». Как известно, по Трансадриатическому газопроводу - последнему отрезку трубопроводной сети ЮГК – только в прошлом году Италия получила более 8 миллиардов кубометров азербайджанского газа. Но со следующего года за счет мощностей интерконнектора ICGB Греция – Болгария, заработавшего с 1 июля, этот объем должен возрасти до 10 миллиардов кубометров. В проекте меморандума указано, что стороны будут поощрять финансирование расширения данной сети для увеличения поставок в Европу. При этом оговаривается, что инвестиции в основном будут связаны с экспортом газа с низким содержанием углерода, чтобы избежать вредных выбросов, вызывающих глобальное потепление.