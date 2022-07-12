Ильхам Алиев написал Макрону
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника этой страны. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
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Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника этой страны. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
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