Ильхам Алиев написал Макрону

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника этой страны. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

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