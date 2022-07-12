Захарова: Россия поддерживает армяно-турецкий диалог

«Россия неизменно поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией, который был запущен при непосредственном участии России в январе». Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, мирный диалог двух стран отвечает интересам стабильности и экономического процветания региона.

«Процесс нормализации отношений между Анкарой и Ереваном был запущен в Москве 14 января текущего года. Мы готовы и далее сопровождать армяно-турецкий диалог, оказывать ему всяческое содействие. Исходим из того, что это отвечает интересам стабильности, экономического процветания региона», - цитирует ее news.ru.