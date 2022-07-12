Евросоюз о российской «кампании дезинформации против Украины»
Заявления о возможных утечках западного оружия, которое поставляется Украине на черный рынок, являются массовой пропагандой России.
Такое мнение выразил спикер ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Питер Стано в интервью "Укринформу".
"Россия положила начало интенсивной кампании дезинформации против Украины, ЕС и НАТО, заявляя о "контрабанде оружия", поставляемой союзниками.
Мы не можем говорить о НАТО, но, с точки зрения ЕС, российская пропаганда и дезинформация предпринимают такие попытки очень регулярно и массированно. Фактически вся информация, исходящая из Кремля или от Министерства обороны или Министерства иностранных дел (России - ред.), является такой массированной пропагандой и обычной ложью", - заявил Стано.
По его словам, в ЕС мониторят и контролируют, чтобы оружие, предоставляемое странами-членами Евросоюза Украине, использовалось по назначению.
"У нас нет причин не доверять правительству Украины, которое ведет борьбу, чтобы защитить свою страну и народ Украины от жестокой агрессии", - добавил Стано.