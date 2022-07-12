Евросоюз о российской «кампании дезинформации против Украины»

Такое мнение выразил спикер ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Питер Стано в интервью "Укринформу".

Мы не можем говорить о НАТО, но, с точки зрения ЕС, российская пропаганда и дезинформация предпринимают такие попытки очень регулярно и массированно. Фактически вся информация, исходящая из Кремля или от Министерства обороны или Министерства иностранных дел (России - ред.), является такой массированной пропагандой и обычной ложью", - заявил Стано.

По его словам, в ЕС мониторят и контролируют, чтобы оружие, предоставляемое странами-членами Евросоюза Украине, использовалось по назначению.

"У нас нет причин не доверять правительству Украины, которое ведет борьбу, чтобы защитить свою страну и народ Украины от жестокой агрессии", - добавил Стано.