Клаар и Григорян обсудили ситуацию в регионе

Вице-премьер Армении Мгер Григорян и спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар обсудили ситуацию в регионе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы армянского правительства.

В ходе переговоров стороны обсудили региональные процессы, обменялись мнениями о текущих вызовах и возможностях противодействия им.

Напомним, что ранее Клаар провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и секретарем Совбеза Арменом Григоряном. В ходе встречи обсуждался брюссельский процесс по урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией.