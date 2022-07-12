Синоптики предупреждают об очень жаркой погоде
До конца второй декады июля в некоторых районах Азербайджана сохранится жаркая погода, максимальная температура воздуха составит 37-40 градусов тепла, местами - 42-43, в горах - 30-33 градуса тепла.
Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, скорость западного ветра в эти дни будет достигать 15-18, а с вечера 14 июля до утра 16 июля и с вечера 17 июля до 20 июля - 20-25 метров в секунду.