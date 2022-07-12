В Африке вспышка неизвестной болезни

В Танзании произошла вспышка неизвестной болезни, от которой уже погибло три человека. Новость об этом опубликовало BBC.

Сейчас медики пытаются установить, что явилось возбудителем заболевания. Течение болезни похоже на лихорадку Эбола. Из общих симптомов - сильный озноб, головные боли и общая усталость. При этом пациентам провели тестирование, в их крови Эбола или родственная ей лихорадка Марбург не обнаружены.

Болезнь сейчас локализуется на юге страны. Врачи пока не выявили, каким путем и как легко она может распространяться. Власти призвали людей сохранять спокойствие и обращаться к врачам при появлении симптомов.