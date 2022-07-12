Сколько сел и городов освободили украинцы в Херсонской области

Украинским военным удалось освободить уже 44 населенных пункта в Херсонской области. Сейчас россияне постоянно обстреливают уже освобожденные города и села. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. руководителя Херсонской ОВ Дмитрия Бутрия.

«Большая часть Херсонской области находится под временной оккупацией. Сейчас освобождены 44 населенных пункта. Они очень сильно страдают, потому что российские войска постоянно их обстреливают. Они испытывают очень большие разрушения. Разрушается инфраструктура, жилые дома. Вот так «русский мир» хочет уничтожить наше государство», - сказал он.