Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:05

Американские ракеты HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) за несколько дней кардинально изменили «правила игры» в Украине. Всего несколько таких ракетных комплексов позволили украинской армии нанести сокрушительные удары по командным пунктам армии России, складам боеприпасов и горючего, военной технике и пунктам сосредоточения живой силы на глубине до 90 километров вдоль линии соприкосновения. Удары HIMARS резко снизили темпы наступления российской армии на Донбассе, вынудив артиллерию и реактивные минометы ВС РФ снизить интенсивность огня. Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины, сообщил, что только за последнюю неделю реактивными установками HIMARS было нанесено более 50 точных ударов по вражеским складам с боекомплектами в Ленинском, Петровском и Кировском районах Донецка, Новой Каховке, в селе Чаривное в Херсонской области и не только.

«Все удары были результативными, ни одного промаха. Повсюду – детонация, взрывы, уничтожение и так далее, - рассказал Арестович. – Особенно хорошо «прилетело» в Луганске. Они там расположились в нашей бывшей части ПВО, завезли туда боекомплекты для ракет и с присущей им мудростью поставили там то ли батальон, то ли целую бригаду. Личный состав был там, результаты - даже боюсь себе представить, потому что взрыв от разлета боеприпасов - от километра до трех. Можно представить, что случилось с личным составом». Самым болезненным для россиян стал удар ракетами HIMARS по командному пункту в поселке Новая Каховка Херсонской области, где находились высокопоставленные офицеры. Сообщается, что в результате этого удара погибли российский генерал и несколько полковников. Российская сторона заявила, что в Новой Каховке «уничтожен склад селитры». Напомним, что руководству Украины пришлось долго бороться за закупку у США ракетных комплексов HIMARS. В результате, американцы отправили в Украину всего четыре комплекса, применение которых сразу сказалось на ходе боевых действий. Дело в том, что украинская армия могла наносить сокрушительные удары по российским конвоям снабжения и районам сосредоточения только в первые недели войны. Позднее российская армия установила в подконтрольных ей районах системы ПВО, после чего украинская авиация, а также её ударные беспилотники «Байрактар ТБ2» уже не могли приблизиться к российским базам. Это позволило россиянам максимально приблизить свои склады с боеприпасами и горючим к линии соприкосновения, чтобы резко усилить интенсивность огня. В результате, в ходе продолжавшихся более месяца наступательных операций в городах Северодонецк и Лисичанск Луганской области, русские сосредоточили большое количество артиллерийских и только на одном направлении фронта выпускали со своих реактивных установок более 10 тысячи снарядов в сутки. Соотношение огневой мощи сторон составляло, практически, 1:10 в пользу россиян. У украинской армии просто не осталось огневых средств для атаки вглубь линии соприкосновения.

В корне изменить эту ситуацию позволили комплексы HIMARS, против которых системы российских ПВО оказались бессильны. Точной информации о том, сколько ракетных комплексов HIMARS находится в настоящее время на вооружении украинской армии, нет. Однако по неофициальным данным, их больше десяти, что позволяет украинцам ежедневно атаковать российские военные базы. Впрочем, для проведения массированных контратак ВСУ, по мнению экспертов, потребуются десятки таких комплексов. Комплексы HIMARS могут запускать ракеты разной дальности. Образцы, переданные украинцам Соединенными Штатами, имеют дальность 90 километров – в Вашингтоне не хотят эскалации вооруженного противостояния, а потому отказываются поставлять Украине оружие, способное наносить удары непосредственно по территории России. В то же время, некоторые источники сообщают, что в настоящее время ведутся переговоры о поставке Украине ракет с радиусом действия до 300 километров. По открытом источникам, ракетный комплекс M142 HIMARS создан на базе трёхосного колесного шасси FMTV армии США (англ. Family of Medium Tactical Vehicles — семейство средних тактических автомобилей) и может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. HIMARS взаимозаменяема с РСЗО M270A1 и перевозит половину её боекомплекта. Система M142 HIMARS, которая может быть доставлена в любую точку на транспортном самолёте C-130, производится компанией BAE Systems Mobility & Protection Systems. Что же касается ракетной части комплекса, то она создана фирмой Lockheed Martin. О разработке комплекса M142 HIMARS впервые стало известно в 1994 году. В 2001 году американцы впервые испытали его в Афганистане. В 2002 году Корпус морской пехоты США договорился с сухопутными войсками о приобретении 40 систем HIMARS. Их развертывание началось в 2005 году. В июле 2007 года морские пехотинцы из батареи «Фокс» 2-го батальона 14-го полка морской пехоты были размещены в иракской провинции Аль-Анбар. Это было первое подразделение американской морской пехоты, использовавшее HIMARS в условиях боевых действий. По своим характеристикам российские РСЗО «Смерч» достаточно близки к HIMARS, однако значительно уступают им в точности. Боеголовки ракет, поставленные в Украину для систем HIMARS, весят 90 килограммов. Примерно столько же весят боеголовки «Смерч». Но российские ракеты промахиваются порой на сотни метров, тогда как HIMARS поражают цель с точностью до трех-четырех метров.

Применение систем HIMARS в Украине доказывает, как важны в современных войнах, наряду с беспилотными летательными аппаратами, высокоточные ракетные комплексы. Поняв это с самого начала, Азербайджан сумел вооружить свою армию различными типами беспилотников, а также израильскими ракетными комплексами LORA, LAR-160, турецкими TRG-300 «Hurricane» и другими высокоточными установками. Эти системы позволили в ходе 44-дневной войны с высокой точностью наносить сокрушительные удары в глубину территорий, контролируемых противником, уничтожая склады боеприпасов, командные пункты и другие элементы военной инфраструктуры армянской армии. В самом начале 44-дневной войны в Интернете появились видеокадры удара ракетой LORA по мосту через реку Хакари в Лачине. Примечательно, что отклонение ракеты, выпущенной по цели азербайджанской армией, составило всего один метр. Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, что на вооружении армии Азербайджана состоят аналоги американского комплекса HIMARS.