В России будут сажать на 20 лет за участие в военных действиях против «интересов» страны

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, связанные с военными действиями и сотрудничеством с иностранными государствами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вводит уголовную ответственность для граждан России и тех, кто постоянно проживает на территории РФ, за участие в военных действиях в целях, «противоречащих интересам» страны. За такие действия будут наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет и штрафом в полмиллиона рублей.